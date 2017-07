Grünes Klassenzimmer wurde eingeweiht

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Obwohl der Unterricht am Freitagnachmittag schon längst zu Ende war, herrschte an der katholischen Grundschule in Neuzelle noch munteres Treiben. Nahezu alle Schüler warteten darauf, endlich ein ganz besonderes Klassenzimmer in Besitz zu nehmen. Eins, in dem es keine Wände, keine Tafeln und auch keine Stühle gibt, sondern stattdessen viel frische Luft, ganz viel Grün und ein paar Holzpflöcke zum Sitzen. Endlich, nach zweijähriger Arbeit konnte an diesem Tag nämlich das grüne Klassenzimmer eingeweiht werden.