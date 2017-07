Das ökologische Dorf

artikel-ansicht/dg/0/

Der Streit um den Kirchturm gab dem Fachtag im Landschulheim Altkünkendorf eine gewisse Brisanz und Aktualität. Bereits zum vierten Mal veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit des Berlin-Steglitzer Gymnasiums so ein hochkarätig besetztes und praxisbezogenes Ganztagsseminar zu verschiedenen Aspekten von Nachhaltigkeit.

Das Gymnasium begann vor zehn Jahren, einen leerstehenden Bauernhof mitten im Ort aus eigener Kraft mit Spenden zu sanieren und zu einem Schullandheim auszubauen. Hier können Gruppen zu Wandertagen, Klassenfahren oder Projektwochen ausschwärmen und auch Unterricht im Grünen machen. Inzwischen wird das Landschulheim auch gern von Schulen und Verei-nen aus der Umgebung genutzt.

Regelmäßig veranstaltet die Berliner Schule hier verschiedene Seminare und einmal im Jahr einen Fachtag, der dieses Mal das Thema umweltverträglicher Tourismus in den Fokus rückte. Das liegt in Altkünkendorf buchstäblich vor der Haustür.

Altkünkendorf wird durch seine Lage am Unesco Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin für Touristen immer interessanter. Die Infrastruktur und Logistik hinkt allerdings noch hinterher. Der geplante Ausbau des Kirchturms zum Aussichtsturm gießt nun Öl ins Feuer der Skeptiker im Dorf, die sich durch die Touristen zunehmend in ihrer Privatsphäre gestört fühlen. Stoff für angeregte Diskussionen zum Fachtag, zu dem auch viele Altkünkendorfer als Gäste gekommen waren.

Als Referenten hatten sich die Schüler kompetente Fachleute vor Ort eingeladen, unter anderem Johanna Henschel, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Angermünde, die über die Erholungsortkonzeption und Schwerpunkte der touristischen Entwicklung in Angermünde berichtete, sowie Professor Hartmut Rein, Leiter des Masterstudiengangs nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, übrigens der einzige Studiengang dieser Form in ganz Deutschland und einer von insgesamt nur einer Handvoll in ganz Europa. Rein vermittelte Fakten und Hintergrundwissen zur Bevölkerungsverschiebung zwischen Stadt und Land und erläuterte Forschungsergebnisse über ländlichen Tourismus und dessen Schwächen und Potenziale (siehe Infokasten). Die Chancen des ländlichen Tourismus sieht er vor allem in der Sehnsucht der Menschen in wachsenden Ballungsgebieten nach dem Landleben als "heile" Gegenwelt, ob im Urlaub oder als neuen Lebensmittelpunkt. Nicht selten verklärten Städter ein Idealbild einer ländlichen Idylle. Doch auch die Dörfer verändern sich. Viele Dorfbewohner fahren zum Arbeiten in die Städte und ziehen sich im Dorf ins Private zurück. Landwirtschaft bestimmt nicht mehr das Dorfleben und stört eher, zum Beispiel durch Gülle oder Traktorenlärm. Auch in Altkünkendorf könne man diesen Wandel beobachten. Landwirtschaft spielt hier kaum eine Rolle, dafür wächst ein anderer Bereich: der Tourismus. Die Schüler Lukas Seybold und Elias Quinkler von der AG Nachhaltigkeit haben sich die Situation im Dorf als Außenstehende genau angeschaut und es mit einem Zitat von Hans Magnus Enzenberger auf den Punkt gebracht: "Der Tourismus zerstört das, was er sucht, indem er es findet." Die Gymnasiasten sagten in ihrem Vortrag jedoch nicht dem Tourismus den Kampf an, sondern entwickelten ein sehr praktisches Konzept, wie es in Altkünkendorf gelingen könne, Tourismus und Nachhaltigkeit zukunftsfähig zu verbinden. Nachhaltigkeit sei ein Begriff, der derzeit "in" ist. Aber das sei gut, denn dadurch werde eine gesellschaftliche Diskussion angeregt, die gerade zum Tourismus im Dorf auch hart zur Sache geht. "Es gibt verschiedene Interessen, es geht um Geld, Transparenz, Ruhe, Entwicklung und Mitbestimmung", betont Lukas Seybold. Die Mehrheit des Ortes müsse dahinter stehen. Die Schüler entwickelten für Altkünkendorf ein Konzept "Das ökologische Dorf", das alle Dorfleute und auch vorhandene touristische Angebote wie die Grumsiner Bennerei einbinden möchte. Da könnte es Landschaftskurse und Workshops geben, zum Beispiel "Das Wunder des Waldes", "Überleben in der Natur" oder eine "Nacht im Heu oder Feinschmeckernachmittage mit Kost vom Lande geben. Statt weitere Parkflächen zu schaffen, sollten öffentliche Verkehrsmittel besser angebunden und in Berlin beworben werden.

Einige Ansatzpunkte gibt es bereits, stellte die Johanna Henschel vor, zum Beispiel den Biberbus, der fast stündlich Altkünkendorf und Angermünde verbindet, den Uckermark-Shuttle oder Angebote wie Genusswandern. Der Fachtag bot weitere interessante Anregungen.