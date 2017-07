Schöneicher stimmen für Familientreff

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Gemeindevertretung in Schöneiche hat sich mit deutlicher Mehrheit für die Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums im Ort positioniert. Von den anwesenden 21 Mitgliedern stimmten am Mittwochabend zwölf mit Ja, sechs mit Nein, drei enthielten sich. Bürgermeister Ralf Steinbrück kündigte an, einen entsprechenden Förderantrag beim Kreis zu stellen.

Der Landkreis Oder-Spree hat 2016 eine Förderrichtlinie beschlossen, die das Ziel verfolgt, in jeder Kommune ein solches Angebot zu schaffen. In Schöneiche würde die für das Zentrum benötigte Stelle mit 25 000 Euro bezuschusst werden. Die andere Hälfte müsste jährlich aus dem Gemeindehaushalt getragen werden. Geplant ist ein Zentrum, in dem die Angebote verschiedener Akteure gebündelt und koordiniert werden - von Tagesmüttern über Ärzte bis hin zu den Netzwerken "Frühe Hilfen" und "Gesunde Kinder". Es richtet sich an Eltern mit Kindern bis sechs Jahre.

Viele Gemeindevertreter äußerten sich positiv über das offene Bildungs- und Beratungsangebot, das es auch in Grünheide und Erkner gibt. Es gab aber auch Kritik an der Schaffung einer weiteren Personalstelle und der damit verbundenen Kosten. Schöneiche habe bereits genug Angebote für Familien, so der Tenor der Kritiker, die sich letztlich nicht durchsetzen konnten.