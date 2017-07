Wo der Biber auf dem Stieleis surft

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Kunst am Container - geflüchtete junge Männer und Schüler vom Gymnasium Finow haben die Kanuverleihstation in Eberswaldes Stadtmitte mit Graffitis gestaltet. Das Projekt hat der europäische Regionale Förderverein organisiert, der auch die Finowkanalschleusen betreibt.

Bunt statt Grau: Antonia Kuschy (r.) gehört zu den Sprühern, die bei der Gestaltung des Kanu-Containers am Finowkanal gelernt haben, was im Graffiti-Jargon Cutten (Scharfzeichnen von Kanten) und Faden (Erzeugen weicher Farbverläufe) bedeutet. © MOZ/Thomas Burckhardt

Genaugenommen surft der Biber nicht. Er paddelt. Das Nagetier in Knallorange steuert das Eis am Stiel aber so dynamisch durch den Finowkanal, das es den Betrachter an ein Surfbrett erinnert.

Aufgebracht haben das Bild an der Stirnwand des bislang unauffällig grauen Containers am Finowkanal zehn junge Sprüher aus verschiedenen Ländern. Gefördert vom Bündnis für Brandenburg, das Integrationsprojekte unterstützt, hat der europäische Regionale Förderverein sie zusammengebracht, die sechs Jugendlichen vom Gymnasium Finow und vier junge Flüchtlinge. Seit Montag haben sie Ideen ausgetauscht und über gemeinsamen Entwürfen gebrütet. Am Mittwoch ging es mit Farbdosen und unter der Anleitung von Profis an den Finowkanal und am Donnerstag war das Graffitikunstwerk bereits fertig.

"Ich habe viele nette Leute kennengelernt. Das Sprayen hat viel Spaß gemacht", lautet das Fazit von Antonia Kuschy. Die 17-Jährige hat wie einige Mitschüler für die zurückliegende Woche extra eine Freistellung von der Schule bekommen. Mitmachen wollte sie aber aus einem anderen Grund. "Ich zeichne gern in der Freizeit und wollte mal etwas Neues ausprobieren", sagt die Schülerin. Jetzt hat sie erfahren, dass in der Graffitiszene kaum Frauen präsent sind. "Vielleicht habe ich sogar was für die Zukunft gefunden", hat sie für sich geschlussfolgert.

Auch er stieß zu der Graffiti-Gruppe, weil ihn die Sprüh-Kunst interessiert hat, sagt Zaher Nazari. "Das hat Spaß gemacht", sagt er. Aber auch zum Deutschlernen, dazu, mit anderen sprechen zu können, hat der 20-Jährige aus Afghanistan die Woche genutzt. Genau das war die Idee, die Elke Brämer mit dem Projekt verfolgt hat. Im Förderverein ist sie Ansprechpartnerin für 70 Flüchtlinge, die der Verein seit Anfang des Jahres in einer Integrationsmaßnahme betreut. Sie lernen dort Deutsch, testen sich in kreativen und handwerklichen Fähigkeiten aus. "Das Projekt haben wir vorrangig angestoßen, um sie auch einmal mit deutschsprachigen jungen Leuten zusammenzubringen", sagt die Projektmitarbeiterin. Weil unter den Flüchtlingen viele Jugendliche sind, die es zu motivieren galt, habe die Graffiti-Gestaltung als gemeinsames Interesse nahegelegen. "Im Moment ist aber auch analoge Fotografie ein Thema", sagt Elke Brämer.

So wurden schließlich zwei Projekte aus dem Vorhaben. Parallel zu den Graffiti-Leuten hat sich eine Foto-Gruppe, bestehend aus acht Geflüchteten und vier Gymnasiasten, mit Porträtfotografie befasst. Die Ergebnisse sollen später noch in einer Ausstellung präsentiert werden.

Während noch nicht ganz klar ist, wann und wo die Porträts für jedermann zu sehen sind, übergab die Graffiti-Gruppe ihr Kunstwerk bereits am Donnerstag. "Wir freuen uns, dass sich der Container jetzt so darstellt", sagt Danko Jur, der Geschäftsführer des europäischen Regionalen Fördervereins.

Im Sinne des Vereins ist vor allem der prominente Schriftzug "Indianertours". Die typischen Graffiti-Lettern in Holzoptik geben den Namen des Kanuverleihs wieder, den der Verein erst vor Kurzem als Nachfolger der privaten Triangeltours-Betreiber übernommen hat. "Es war uns wichtig, den Kanuverleih in der Stadtmitte zu erhalten", so Jur. Im April hatte der Förderverein, der in der Saison an zehn Finowkanalschleusen Schleusenwärter einsetzt, bereits einen im Auftrag des Landkreises gebauten Kanusteg an der Stadtpromenade eingeweiht.

Die sieben Kanus, untergebracht in dem Container am Parkplatz Bergerstraße 99, können per Rufhotline angefragt werden. "Der Biber passt natürlich auch", sagt Danko Jur. So wie die Kanus kann man beim Verein das "Biberfloß" mieten.