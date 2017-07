Oderton will Freiräume nutzen

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke (MOZ) Auf das Oderton-Wochenende am 22. und 23. Juli im Theater am Rand in Zollbrücke darf man wohl nur eines: wirklich gespannt sein. Zumal dann auch das Frühkonzert am Sonntagmorgen um 3.14 Uhr wieder auf dem Programm steht. Die Verantwortung liegt in den Händen junger Künstler und Musiker.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589182/

Kurze Pause an der Oder: Luis Valle, Moritz Köther, Klara Plainer, Anna Petzer und Frauke Helbig (v. l.) auf dem alten Kahn nahe der Deichscharte in Zollbrücke

Kurze Pause an der Oder: Luis Valle, Moritz Köther, Klara Plainer, Anna Petzer und Frauke Helbig (v. l.) auf dem alten Kahn nahe der Deichscharte in Zollbrücke © MOZ/Anett Zimmermann

Das Theater am Rand verspricht für das vorletzte Juli-Wochenende spannende Konzerte von jungen Künstern und Musikern der Agios Lavrentios Brass Band, des in Berlin ansässigen Netzwerks i:kozaeder und des PODIUM Esslingen, einem 2009 gegründeten Festival und Netzwerk, das sich zu einem internationalen Treffpunkt der jungen, zukunftsgewandten Klassikszene entwickelt hat.

Dem Team dort gehört seit dem Vorjahr auch Anna Petzer an, die die künstlerische Leitung der Oderton-Konzerte übernommen hat. Und klar, vom Theater am Rand in Zollbrücke hatte sie schon gehört. Aber dass ihre Mitarbeit beim PODIUM Esslingen sie jetzt dorthin bringen würde, hat sie dann schon gefreut, sagt die gebürtige Berlinerin.

Allein die Fahrt nach Zollbrücke sei anregend gewesen, habe die Lust am Ausprobieren noch weiter geweckt. Im Oderbruch gebe es offenbar noch die Freiräume für die Kunst, sagt Anna Petzer, die auf ein abgeschlossenes Rhythmikstudium (Musik und Bewegung) an der Universität der Künste Berlin verweisen kann und nun noch mit dem Studiengang Kunst und Medien einen Schritt weitergehen will. Wohin sie dieser letztlich führt, scheint offen.

Genauso wie das, was am nächsten Wochenende im Theater am Rand in Zollbrücke zu erleben ist. "Wichtig ist, dass das Gerüst steht", meint Anna Petzer bei dem Vorbereitungstreffen an der Oder, an dem auch Moritz Köther (Saxophon), Frauke Helbig (Organisation), Klara Plainer (Video) und Luis Valle (Trapezkünstler) teilnehmen. Letzterer stammt aus dem spanischen Cáceres, Klara Plainer aus der Nähe von Salzburg. Die anderen sind gebürtige Berliner, zurzeit wohnen alle fünf auch dort und bringen sich bei i:kozaeder ein - einem jungen Künstlerkollektiv, das es sich zur Aufgabe macht, spartenübergreifende Projekte verschiedenster Formate zu realisieren. Anna Petzer steht an dessen Spitze, Sozialpädagogin Frauke Helbig ist ihre Stellvertreterin.

"Hier im Theater am Rand haben wir das Privileg, Künstler einzuladen", setzt Anna Petzer das Gespräch in der "Randwirtschaft", Theaterkantine, Restaurant, Café und Bar in einem, fort. Die Bühne biete sich an, sie weiter zu öffnen. "Wir haben hier wahnsinnig viel Potenzial."

Das soll an dem mit "Grenzgänge" überschriebenen Sonnabendabend jedoch erst einmal draußen im Gelände von Besuchern wie Musikern erkundet werden. Einlass ist ab 18.30 Uhr. "Wer will, kann ein Glas Wein aus der Randwirtschaft mitnehmen und sich in der Natur hinsetzen", sagt Anna Petzer. Auch die beteiligten Musiker würden sich verteilen, verschiedene Stile und Formationen wählen. "Irgendwann kommen sie zusammen, ergibt alles einen gemeinsamen Klang und geht es ins Theater." Dort stehe Robert Schumanns Quintett Es-Dur für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Klavier op. 44 im Mittelpunkt. Zwischen den Sätzen werde Luis Valle auf seinem Tanztrapez zu erleben sein.

"Das Theater hat mehrere Eingänge, auch versteckte, die Bühne kann kleiner und größer gestaltet werden", macht Anna Petzer auf verschiedene Möglichkeiten aufmerksam, wie der Raum genutzt werden kann. Insgesamt zwölf Künstler seien beteiligt, auch elektronische und elektroakustische Musik vorgesehen, ehe es später wieder nach draußen und an ein Lagerfeuer gehe. "Mal sehen, was da alles entsteht", sagt Anna Petzer. "Unser Konzept lebt davon, Experimente zuzulassen. Wir haben ja auch Jazzmusiker dabei."

Improvisiert werde dann ebenfalls beim Frühkonzert ab 3.14 Uhr. "Wir werden uns wahrnehmen können, unseren Atem, die zu dieser Zeit erhöhte Sensibilität. Wir wollen auf den Raum hören, daraus ein Stück entwickeln", erläutert Anna Petzer und ist selbst gespannt darauf, was passieren wird. "Diese Freiräume sind uns wichtig."

Den Abschluss von "Oderton" bilde dann am Sonntagnachmittag um 17 Uhr ein Klavierkonzert mit Konstantin Gabriel Dupelius. Der in Freiburg im Breisgau lebende Pianist, Komponist und Arrangeur werde auch seinen Synthesizer dabei haben und Werke von Schumann, aber ebenso Zeitgenössisches, Neukompositionen und Interpretationen spielen.

Mehr im Internet unter www.theateramrand.de oder auch über Facebook.