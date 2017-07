Tanzende Lebensfreude

artikel-ansicht/dg/0/

Zechin (MOZ) Am 29. Juli laden wir zur MOZ-Strandparty an den Gusower Baggersee ein. Einer unser Programmgestalter sind die Sunflowers aus Zechin. Sie eint die Freude am gemeinsamen Tanz.

Klassisch in Rot-Schwarz: Die Zechiner „Sunflowers“ bei ihrem Auftritt zur 250-Jahrfeier in Neulangsow. Die Kostüm-Palette ist jedoch viel breiter, wird vor allem durch verschieden farbige Überröcke und weiße Hemden bzw. Blusen immer wieder variiert. © MOZ/Doris Steinkraus

Es ist Donnerstag, kurz vor 18 Uhr. Nicht nur Frauen und Männer, auch junge Mädchen finden sich im Zechiner Gemeindezentrum ein. "Das sind unsere Knospen", erklärt Leiterin Kerstin Hagemann-Fuchs schmunzelnd. Im Frühjahr habe man zwei Schnupperkurse angeboten, um Nachwuchs zu gewinnen. Elf Neuzugänge habe das gebracht, eben die Knospen. Alle seien noch dabei, freut sie sich.

Anfangs hat die Chefin sie mittwochs einzeln trainiert. Mittlerweile proben alle gemeinsam. Den ersten gemeinsamen Auftritt allerdings wird es erst bei der MOZ-Strandparty in Gusow geben. Dafür bereiten die Zechiner ein abwechslungsreiches Programm vor.

2005 hatte sich die Truppe nach einem Backofenfest, bei dem Line Dancer auftraten und Mitglieder des Sportvereins einbezogen, gegründet. Zur Walpurgisnacht 2006 gab es den ersten öffentlichen Auftritt. Kerstin Hagemann-Fuchs führt von Anfang an Regie in der Truppe. Und das in jeder Beziehung. Sie sieht sich Tänze im Internet an, probt sie - seit vielen Jahren mit Tochter Julia - und stellt sie in der Truppe vor. "Wenn sie den anderen gefallen, dann studieren wir sie ein", sagt sie. Dabei wandeln sie die Choreografie durchaus ab, stellen um, probieren eigene Varianten. Manche Tänze würden darin bestehen, 40 Schrittfolgen immer zu wiederholen, erklärt Kerstin Hagemann-Fuchs. Das könne schnell langweilig werden, erklärt die 54-Jährige. Deshalb setze man auf Variationen. "Die Besonderheit unserer Truppe liegt nicht nur allein in der Moderation und den repräsentativen Requisiten", sieht es Guntram Glatzer, Vorsitzender der Sportgemeinschaft Zechin, zu der die "Sunflowers" als vierte Sektion gehören. Dadurch unterscheide man sich von anderen Line-Dance-Gruppen, könne auf das Publikum zugeschnittene Programm gestalten.

Vier Tänze haben die Zechiner mittlerweile komplett selbst choreografiert. Wer den Akteuren beim Training zuschaut, bekommt Respekt. Die Tänzerinnen und Tänzer müssen die Schrittfolgen für jedes Lied drauf haben, sonst "wackelt" das Gesamtbild. Doch davor müssen sich die Zechiner nicht fürchten. Bei vielen Auftritten haben sie bereits die Zuschauer begeistert, sei es beim Bulldogtreffen im benachbarten Friedrichsaue, beim Helpermaart im luxemburgischen Partnerort Buschdorf oder bei der Grünen Woche in Berlin. Auch bei der MOZ-Strandparty wurden sie 2010 gefeiert, vermittelten Spaß und Lebensfreude. Zum zehnjährigen Bestehen standen bereits 131 Auftritte in ihrer Chronik. Wir freuen uns auf den nächsten am 29. Juli am Gusower Baggersee.

MOZ-Strandparty, 29. Juli, Baggersee Gusow ab 14 Uhr, 16 Uhr MOZ-Kanumeisterschaft, Anmeldung für den Volkssportwettbewerb - Frauen sowie Männer über und unter 40 - unter Tel. 03346 472 oder per E-mail: seelow-red@moz.de