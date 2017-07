Appell an die Vielfalt

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Sokrates habe falsch gelegen, als er die Jugend abwertend darstellte. "Wir haben gerade gesehen, wie toll unsere Jugendlichen sind", lobte Anita Mielitz, Leiterin des Gymnasiums auf den Seelower Höhen, die Präsentation des diesjährigen deutsch-weißrussischen Jugendprojekts in der Schulmensa.

Eine Woche lang haben 40 Jugendliche aus Brest in Weißrussland und Schüler des Seelower Gymnasiums auf Schloss Trebnitz verbracht. Die Partnerschaft zwischen den beiden Schulen sowie dem Bildungs- und Begegnungszentrum Schloss Trebnitz hat eine lange Tradition. In diesem Jahr haben sich die Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren dem Thema "Mission Diversity" (dt. Mission Vielfalt) gewidmet. "Muss man stolz auf sein Land sein, um sich mit ihm identifizieren zu können?" fragten sich die Teilnehmer der Gruppe "Politik".

"Wir waren überrascht, dass die Weißrussen auch nicht viel Nationalstolz haben", sagte Paul Sellin. Gemeinsam mit Dascha Kemenetz hatte er das "Diskriminierungs-ABC" übersetzt, das zunächst Deutsche und Weißrussen getrennt voneinander erstellten. Das geht von A wie Außenseiter auf dem deutschen bis Z wie Zoo auf dem weißrussischen Plakat. "Übersetzungsschwierigkeiten hatten wir eigentlich keine", versicherte Dascha Kemenetz, die zum zweiten Mal in Deutschland ist und später hier studieren möchte.

Auch in den anderen Gruppen "Film & Foto", "Theater" und "Musik" wurde in Bühnensequenzen, einem Kurzfilm sowie einer musikalischen Komposition herausgearbeitet, was die Jugendlichen sich wünschen: "Andersartigkeit nicht krampfhaft herauszustellen", wird etwa im Kurzfilm betont.

Auch der Umgang mit Vorurteilen gegenüber Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und die Gender-Debatte fanden Beachtung in den verschiedenen Workshops.

"Unsere Jugendlichen haben in binationalen Teams zusammengearbeitet", betonte Anita Mielitz. Auch einen Ausflug nach Berlin gab es in dieser Woche. "Es sind viele neue Bekanntschaften entstanden", freute sich Paul Sellin.