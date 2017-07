Knackmuß plädiert für neue Schuke-Orgel

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) In der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow gastiert am 15. Oktober der Kirchenmusikdirektor (KMD) Prof. Matthias Eisenberg zu einem Konzert. Er wird im Lutherjahr Choräle nach Texten von Martin Luther von berühmten Komponisten, Werke von Bach und Mendelssohn-Bartholdy zu Gehör bringen. Es soll ein Benefizkonzert für den Wiederaufbau der Kirche sein. Der Eintritt kostet 10 Euro. Beginn ist um 15.00 Uhr.

Prof. Eisenberg gilt als der bedeutendste Orgelvirtuose Deutschlands. Im BUGA-Jahr 2015 gab er bereits ein Konzert auf dem Kirchberg, damals zusammen mit Mattias Glander (Oboe) und der koreanischen Kontrabassistin Jee Eun Seo. Übrigens ist er dem Jahr Mitglied im Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow e.V. Am 15. Oktober wird Matthias Eisenberg an der Elektronischen Capella-Sakral-Orgel mit 40 Registern der Firma Hoffrichter aus Salzwedel spielen. Die alte von Alexander Schuke 1902 generalüberholte und zum Teil erneuerte Treutmann-Orgel war bis zur Zerstörung der Sankt-Marien-Andreas-Kirche am 29. April 1945 in Betrieb. Der Vertrag zur Erneuerung der Treutmann-Orgel sei noch im Schuke-Archiv vorhanden, so der Förderkreisvorsitzende, Heinz-Walter Knackmuß. Er plädiert "sehr für eine neue Schuke-Orgel, weil die Firma Schuke in unmittelbarer Nähe zu Rathenow ihren Sitz hat und seit 1902 eine Tradition mit dieser renommierten Weltfirma mit der Kirchengemeinde in Rathenow besteht."