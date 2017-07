Keramik-Mosaik für den Pausenhof

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Der Schulhof der Maxim-Gorki-Schule in Bad Saarow wird im Herbst um ein ganz besonderes Element reicher. Gestaltet wird die Sitzbank von Achtklässlern, und auch der Entwurf stammt aus Schülerhand. Ermöglicht wird es durch Fördermittel für ein Integrationsprojekt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589191/

Töpfern für die neue Sitzbank: Henyame, Adna, Franziska, Daria und Yassin (von vorne) in der Kunstwerkstatt im Saarow-Centrum. Im Hintergrund schauen Schulleiter Jens-Folke Andres (links) und Ralf Ullrich vom CTA-Kulturverein Nord zu

Töpfern für die neue Sitzbank: Henyame, Adna, Franziska, Daria und Yassin (von vorne) in der Kunstwerkstatt im Saarow-Centrum. Im Hintergrund schauen Schulleiter Jens-Folke Andres (links) und Ralf Ullrich vom CTA-Kulturverein Nord zu © MOZ/Bernhard Schwiete

Henyame hantiert mit einem kleinen Schwamm, den sie immer wieder eintaucht in hellblaue Farbe, um damit dann ein Katzenmotiv zu gestalten. Adna, Franziska und Yassin beschäftigen sich mit Blättern von Ahorn und anderen Baumarten, Daria hat sich für Meeresmotive - Muscheln und Seesterne - entschieden. Die Achtklässler von der Bad Saarower Maxim-Gorki-Oberschule verbringen den Freitagvormittag nicht im Schulgebäude, sondern in der Kunstwerkstatt im Saarow-Centrum. Dort arbeiten sie an einem neuen Schmuckstück für ihren Schulhof.

Dieses dient, wenn es fertig ist, nicht nur als Platz zum Ausruhen oder Plaudern, sondern hat auch Symbolkraft. Es entsteht die "Bank der Nationen". Gemäß einer Schüler-Idee bekommt sie die Form eines Ankers, und auch das hat eine tiefere Bedeutung. "Der Anker steht für ankommen und Ruhe finden", sagt Ralf Ullrich, Geschäftsführer des CTA-Kulturvereins Nord aus Fürstenwalde. Von ihm stammt die Idee der Bank der Nationen, mit der er sich um Fördermittel des Kulturministeriums bewarb. 4000 Euro wurden schließlich zugeteilt, für ein "Kulturprojekt zur Integration und Partizipation von Geflüchteten", wie es in der Ausschreibung hieß.

"Wir unterrichten bei uns 45 Flüchtlingskinder, in jeder Klasse sind welche. Insgesamt lernen bei uns Schüler aus fünf Nationen", sagt Schulleiter Jens-Folke Andres. In Händen des CTA-Kulturvereins liegt die Schulsozialarbeit in Bad Saarow.

Unterdessen sind auch auf dem Pausenhof bereits Vorboten der besonderen Bank zu sehen. Auf einer Fläche von dreieinhalb Mal vier Metern ist bereits das Fundament aus Beton gegossen. Die ankerförmige Bank selber entsteht aus Porenbetonsteinen, deren Oberfläche dann mit den Keramiken der Schüler, die in der Kunstwerkstatt hergestellt und gebrannt werden, verziert wird. "So entsteht ein buntes Mosaik", erläutert Andres. Als Motive werden nicht nur Katzen, Blätter und Muscheln zu sehen sein, sondern auch Bilder aus Bad Saarow und aus den Herkunftsländern der beteiligten Schüler. Wann die Bank fertig ist, steht noch nicht ganz fest. "Unser Ziel ist, dass wir es bis vor den Herbstferien schaffen", sagt Schulsozialarbeiter Frank Sämmang.

Die Gesamtkosten für den neuen Schulhof-Schmuck liegen laut Kulturverein-Geschäftsführer Ullrich bei 5000 Euro. Der Eigenanteil von 20 Prozent, also 1000 Euro, kommt den Angaben zufolge aus dem Haushalt des Amtes Scharmützelsee als Träger der Schule sowie aus den Etats des Bad Saarower Jugendclubs und der Amtsjugendpflege.