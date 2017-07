Stadtwerke wollen bessere Erreichbarkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Entscheidung der Stadtwerke GmbH, den i-point aus der Stadtmitte an den Geschäftssitz in die Fährstraße zu verlegen, scheint doch nicht so sinnvoll zu sein. Zumindest kündigte Robert Böswetter, Geschäftsführer der Stadtwerke, an, die Entscheidung seines Vorgängers, zum Teil auszugleichen. Die Bevölkerung werde älter und die Fährstraße sei nicht gut erreichbar, kritisierte Böswetter jüngst in der Stadtverordnetenversammlung. Ziel sei es, die Dienstleistung der Stadtwerke zu verbessern. Denkbar sei, einen Busshuttle anzubieten oder Beratung in der Innenstadt.