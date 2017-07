Fußball-Beilage "Anpfiff" für Saison 2017/18

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Strausberg (MOZ) Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren will die Märkische Oderzeitung wieder den "Anpfiff" für die neue Saison 2017/18 geben. Die gleichnamige 48-seitige Sonderbeilage soll am Sonnabend, 19.August, erscheinen und den Fans einen Überblick über den Fußball in der Region bieten - angefangen von der Regional- über die Oberliga bis hin zum Kreisklassen- und Frauen-Fußball im Großkreis Ostbrandenburg.