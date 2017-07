artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Gerichte, Staatsanwaltschaft, Strafvollzug - in der Berliner Justiz sollen 243 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Mit dem jetzt vom Senat beschlossenen Gesetzentwurf zum Doppelhaushalt 2018/19 werde es die größte personelle Verstärkung seit 25 Jahren geben, schrieb Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) an seine Mitarbeiter. "Ich sehe darin ein starkes Signal für den Rechtsstaat, für eine effektive Justiz und damit für die Gerechtigkeit", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.