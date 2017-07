Uni ist beste Ideenschmiede Brandenburgs

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Europa-Universität Viadrina ist im Bereich Gründungen die beste Universität in Brandenburg und wird dafür bereits zum dritten Mal ausgezeichnet. Viadrina-Präsident Prof. Alexander Wöll nahm am Donnerstag in Berlin die Auszeichnung für den ersten Platz im Hochschulranking "Ideenschmiede" des Businessplan-Wettbewerbs Berlin-Brandenburg in Empfang. Bereits 2014 und 2015 belegte die Viadrina den ersten Platz im "Ideenschmiede"-Ranking.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589200/

Das Votum basierte auf Gründungsvorhaben, die Viadrina-Studierende eingereicht hatten. Diese beinhalteten Ideen zu Unternehmensgründungen für die Region Berlin-Brandenburg, Deutschland und Europa. Besonders gut schnitt die Idee von Oleg Kersken und Tobias Petric ab: Mit ihrer App "Interfriends" können sich Geflüchtete mit Menschen vor Ort zu einem gemeinsamen Besuch von Sportevents verabreden.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) informierte sich am Freitagnachmittag an der Viadrina über das von der Universität in Abstimmung mit dem Land Brandenburg entwickelte Konzept "Coworking Space" auf dem Campus. Die Symbiose aus Begegnungs-, Lern- und Gründungsraum soll Studierenden die Möglichkeit geben, in angenehmer und kreativer Atmosphäre gemeinsam an Projekten - auch Gründungsideen - zu arbeiten. Laut Viadrina-Vizepräsident Stephan Kudert will das Land acht Millionen Euro in dieses Projekt investieren. Seit anderthalb Jahren laufen bereits die Vorbereitungen für das Projekt. Projektierungsstart solle 2019 und Baubeginn 2020 sein. Kudert sieht die Uni in der Lage, bereits 2018 mit der Umsetzung zu beginnen. Hinsichtlich einer vorgezogenen Landesfinanzierung sagte Woidke: "Da kann man was machen."