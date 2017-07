artikel-ansicht/dg/0/

Hohenwutzen (dpa) Mit einer Festveranstaltung im Ortsteil Hohenwutzen will die Stadt Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) am 29. Juli (10.00 Uhr) an das Oder-Hochwasser und das "Wunder von Hohenwutzen" vor 20 Jahren erinnern. Zunächst ist ein Empfang geplant, anschließend geht es per Bus zu jenen Stellen am Oderdeich, die damals beinahe gebrochen wären.