Gasgeruch entpuppt sich als Kabelbrand in Leegebruch

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) Erneute Aufregung in Leegebruch: Die Feuerwehr wurde am Samstagabend in die Straße Am Birkenberg gerufen, weil Anwohner Gasgeruch wahrgenommen hatten. Nach Angaben der Leitstelle der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass es sich jedoch nicht um austretendes Gas, sondern um einen unterirdischen Kabelbrand handelte. Es wird vermutet, dass das immer noch sehr hoch stehende Grundwasser in eine Muffe am Stromkabel gelaufen war. Mitarbeiter des Stromversorgers Eon/Edis waren vor Ort und entschieden, das Stromkabel vom Netz zu nehmen.