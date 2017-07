Weiterer Neuzugang beim SV Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Er sei erst 20 Jahre alt, habe aber schon Erfahrungen in der Fußball-Brandenburgliga gesammelt. So beschreibt Manager Ronny Erdmann den zweiten Neuzugang des SV Zehdenick. Dieser heißt Luca Krüsemann und kommt vom RSV Eintracht, mit dem er im Jahr nach dem Abstieg aus der Brandenburgliga Vizemeister in der Landesliga Nord geworden war.