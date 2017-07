Partystimmung am See

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Die neunte Auflage des Leuchtturmfestes am Sonnabend hat wieder einige hundert Besucher an den Rheinsberger See gelockt. Veranstalter war auch diesmal das dortige Maritim Hafenhotel Rheinsberg, dessen Organisatoren mit der Berliner Party-Band "Right Now" erneut einen Publikumsmagneten engagiert hatten.