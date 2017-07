MOZ-Kunstpreise in Neuhardenberg verliehen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Vielfältig, überraschend und engagiert ist die Kunst, die seit Sonntag in der großen Kunstpreis-Ausstellung im Schloss Neuhardenberg zu sehen ist. Arbeiten von knapp 70 Künstlern aus Brandenburg sind dort ausgestellt, Bilder, Grafiken und Skulpturen haben ihren Platz in den schönen Räumen gefunden. Die Schau wurde im Anschluss an die Kunstpreis-Verleihung eröffnet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589267/

Fotostrecke Brandenburgischer Kunstpreis 2017 Heute wurde auf Schloss Neuhardenberg der Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung verliehen. © MOZ / Inga Dreyer 1 / 21

Bereits zum 14. Mal fanden sich mehrere hundert Gäste zu der Veranstaltung ein.Den diesjährigen Ehrenpreis erhielt der bildende Künstler Thomas Rother, der, 1937 in Frankfurt (Oder) geboren, die Auszeichnung aus der Hand von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) entgegennahm. Der 80-Jährige nahm den Preis als Ansporn entgegen: „Ihr Preis ist für mich Auftrag zum ,Weiter so’“!, sagte er zur Freude der Anwesenden.

Die Schau zeigt mehrere Arbeiten des Künstlers, dessen Kunst sich um Völkerverständigung und Friedensarbeit dreht. Christiane Bergelt ist der Name der Künstlerin, die in diesem Jahr den zum sechsten Mal vergebenen Nachwuchsförderpreis der Kulturministerin entgegennehmen konnte. Die in Chorin lebende 34-Jährige freute sich in ihrer Dankesrede über die monatliche Unterstützung, die sie nun Dank des Stipendiums erhalten wird: „Ich bin Feuer und Flamme für die nächsten Monate!“

Im „Superkunstjahr 2017“, so Heike Kramer, Generalbevollmächtigte der Stiftung Schloss Neuhardenberg, biete der Kunstpreis und die dazugehörige Ausstellung einen umfassenden Überblick über die brandenburgische Kunst. Die Schau ist bis zum 8. Oktober geöffnet. Wer sich einen Eindruck von der Arbeit der ausgezeichneten Künstler verschaffen möchte, kann dies Online bei der MOZ. Dort sind die sechs filmischen Künstlerporträts veröffentlicht.