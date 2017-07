Viel Trubel nach kurzer Nacht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589275/

Die erste Nacht auf dem Gelände am Strandbad am Dämeritzsee in Erkner ist vorbei. Sie war kurz. "Die Leute in anderen Zelten haben die ganze Zeit Musik gehört. Ich habe vielleicht eine Stunde geschlafen", erzählt Celine. Unmut schwingt aber nicht mit in ihren Worten, und müde wirkt sie auch nicht. Im Gegenteil. "Es ist schön hier, und wir haben schon neue Leute aus anderen Orten kennen gelernt", sagt sie. Ihre Freundinnen Emma, Maria, Celine und Mauricia nicken zustimmend.

Die Mädchen sind aus Fürstenwalde zum Jugendcamp gekommen. Dort treffen sie auf Gleichaltrige aus Erkner, Woltersdorf, Schöneiche, Grünheide und Gosen. "Wir wollen, dass die Jugendlichen sich begegnen und haben uns daher entschlossen, das Camp als Sozialraumteam der offenen Jugendarbeit in der Region gemeinsam zu organisieren", sagt Veronika Schulz vom Jugendclub des Vereins Future in Erkner. Dass das Konzept aufgeht, haben auch alle anderen Betreuer bereits am Sonnabend erfreut festgestellt. "Die Gruppen aus den einzelnen Orten mischen sich untereinander. Damit ist ein Ziel bereits erreicht", sagt Kai-Uwe Strohbach vom Jugendclub Nord in Fürstenwalde, der mit 27 Teilnehmern trotz der weitesten Anreise die größte Gruppe stellt.

Nach einem Kennenlern-Spiel am Freitag (Veronika Schulz: "Da war das Eis schnell gebrochen.") können die jungen Menschen zwischen 12 und 18 Jahren am Sonnabend aus vielen Angeboten wählen. Auf zwei Mini-Spielfeldern steigt ein kleines Fußballturnier, es gibt einen Theater-Workshop, es werden T-Shirts bedruckt. Und auch andere Akteure bringen sich mit ein. Mitglieder des Erkneraner Tauchsportvereins Biber schippern Camp-Teilnehmer auf einem Floß über den Dämeritzsee. "Wir sind gefragt worden, und natürlich machen wir mit", sagt Enrico Bathke von den "Bibern". Auch Celine und ihre Freundinnen aus Fürstenwalde haben bereits eine Floßtour erlebt.

Sogar kleine Warteschlangen bilden sich bei Klaus-Dieter Domke und Peter Riemann. Die zwei Männer von der Verkehrswacht Oranienburg haben einen spektakulären Überschlag- und einen Fahrsimulator mitgebracht, die vor allem die Jungs anlocken. Am Sonnabendnachmittag gibt es ein Graffiti-Battle, bei dem die Jugendlichen große Stellwände besprühen dürfen. "Wir überlegen noch, wo wir die Kunstwerke öffentlich zeigen können", sagt Jens Wissendaner vom Erkneraner Jugendclub.

"Splos" ist der Titel des Camps.Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die etwas sperrige Konstruktion "Sport-Prävention Landkreis Oder-Spree". Finanziell unterstützt wird das Zeltlager von der Stadt Erkner, der städtischen Wohnungsgesellschaft und vom Landkreis. "Wir wollen das nächstes Jahr wiederholen", sagt Karin Meinhardt, Jugendkoordinatorin aus Grünheide. "Wir sind auf jeden Fall wieder dabei", kündigen Celine und ihre Freundinnen an. Zwei neuerliche kurze Nächte nehmen sie dann gerne in Kauf.