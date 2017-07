artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Hunderte Berliner sind am Sonntag zum Tag der offenen Tür des Tierschutzvereins Berlins gekommen. Bei durchwachsenem Wetter informierten sich Besucher über die Arbeit in Europas größtem Tierheim. Die Pfleger führten mit Hunden Hindernisläufe vor, verkauften Accessoires für Haustiere und führten die Besucher über das Gelände. Zu Essen gab es veganes und vegetarisches Streetfood.

Weit mehr als 1000 Tiere warten in der Anlage in Lichtenberg derzeit auf ein neues Zuhause - einige davon schon den Großteil ihres Lebens. Ein Schäferhund-Mischling etwa verbrachte sechs seiner acht Lebensjahre in dem Tierheim. Tierschützer rufen immer wieder dazu auf, Haustiere aus dem Heim zu adoptieren, statt welche zu kaufen.