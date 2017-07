Offene Rechnungen bei Freien Wählern

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Landesvereinigung BVB/Freie Wähler hat am Sonnabend in Bernau einen neuen Landesvorstand gewählt. Mit 89,2 Prozent der Stimmen ist Péter Vida als Vorsitzender bestätigt worden. Noch vor der Wahl gab es Aufregung und Empörung über die Landtagsabgeordneten Christoph Schulze und Iris Schülzke, da sie die vereinbarten Mandatsträgerbeiträge in Höhe von 1000 Euro pro Monat nicht an den Verband überweisen. Programmatisch stehen die Rückzahlung aller Altanschließerbeiträge und die Verhinderung der geplanten Kreisgebietsreform in Brandenburg im Vordergrund, unterstrich Vida.