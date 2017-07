Den eigenen Anteil ausgeblendet

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Betrachtet man Deutschland mit den Augen des SPD-Kanzlerkandidaten, dann stehen uns düstere Jahre bevor. Jedenfalls wenn Angela Merkel noch einmal Kanzlerin wird. Denn Martin Schulz diagnostiziert in weiten Bereichen Stillstand. Schulz hat einen "bildungspolitischen Flickenteppich", gefährlichen Investitionsstau, ein Hinterherhinken bei der Digitalisierung, Tarifflucht, fehlende Gleichberechtigung und viele andere Übel ausgemacht. Keine Frage, die Analyse gibt die Wirklichkeit wieder. Es drängt sich nur die Frage auf, wo denn die SPD in all den Merkel-Jahren war?