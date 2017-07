Die Gesundheitskarte gehört auf den Schrottplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Die Geschichte der Karte ist peinlicher als es die Pannen am Berliner Flughafen sind; eine schreckliche Demonstration, wie eine Mischung aus Bräsigkeit, übertriebener Angst, Anspruchsdenken und Bürokratie ein Projekt in die Grütze fahren kann. Sollte sie jemals kommen, werden die Deutschen mit ihrem Arzt und ihren Krankenkassen über ein System kommunizieren, das heutzutage kein Mensch mehr so bauen würde, weil die technischen Standards längst darüber hinaus gegangen sind. Genau aus diesem Grund aber ist das Projekt schon vor Markteinführung ein kolossaler kommerzieller Flop, ohne Chance, ins Ausland verkauft zu werden. Schließlich bieten andere Länder eine elektronische Gesundheitsakte, Röntgenbilder und einen Medikamentenpass längst über das Internet an - kostengünstiger und auch weitgehend sicher.

Wie konnte es zu dieser unfassbaren Pleite-Story kommen? Ganz einfach: Die organisierte Ärzteschaft hat zu Beginn alles unternommen, um die Karte zu verhindern. Sie fürchtete, dass die Krankenkassen durch die Karte eine bessere Kontrolle über ihre medizinischen Leistungen und Abrechnungen bekommen. Die Kassen haben die Karte vor allem als lästigen Kostenfaktor gesehen und das Projekt nachlässig behandelt. Die mit der Entwicklung der Systeme beauftragten Unternehmen hingegen haben es nicht geschafft, die gewünschten Geräte rechtzeitig zu entwickeln, weil sie das Projekt zwischenzeitlich aufgegeben hatten. Die Politik schließlich hat, weil das Thema so unpopulär ist, sich erst spät um den entstandenen Murks gekümmert, um es nun - koste es, was es wolle - durchzupauken.

Letzteres ist von allen Fehlern vermutlich der größte gewesen. Der neue Gesundheitsminister sollte nach der Bundestagswahl einen Schlussstrich unter das Kapitel Gesundheitskarte ziehen und das Ding wie den Transrapid und die gemeinsame Steuerverwaltung auf den Schrottplatz der gescheiterten Ideen deponieren.