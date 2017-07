Elfen und frustrierte Frauenzimmer

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (Peter Buske) Gruselstimmung im Spiegelsaal des Rheinsberger Schlosses: Am Freitagabend hausten dort "Geister- und Naturgestalten". So hieß das musikalische Programm, das von Elfen, Nachtigallen, dem Erlkönig und einem frustrierten Frauenzimmer nebst viel nächtlichem Treiben in romantischen Gefilden handelte. Davon sangen vier junge Musiker, die von dem Pianisten Olav Kröger begleitet wurden. Die künstlerische Leitung oblag der Opernsängerin Carolin Masur, Tochter von Kurt Masur.