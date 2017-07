artikel-ansicht/dg/0/

Günthersdorf (MOZ) Andreas Konzer , Karsten Paulitz, Manfred Kranich, Silvio Hammel, Thomas Konzer, Karsten Beierlein und Uwe Graumann sind noch vor der ursprünglichen Volleyball-Formation übrig geblieben, die sich vor 25 Jahren gegründet hatte. Anlass, ein Turnier auszurichten, und dazu Sportskameraden aus der Region einzuladen. So kam es, dass beim kombinierten Dorf- und Kinderfest in Günthersdorf am Sonnabend gleich noch das Jubiläum der Spielvereinigung Günthersdorf mitgefeiert wurde. Inzwischen gibt es neben den Oldies auch eine Jugendmannschaft, die auf Platz vier kam. Das Team aus Schadow kam nach vier Stunden (!) Spielbetrieb auf Platz fünf. Als strahlende Sieger gingen die Volleyballer aus Beeskow vom Dorfplatz, gefolgt von den Zweitplatzierten aus Weichensdorf.