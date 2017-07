Erinnerung an dramatische Tage

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf/Eisenhüttenstadt (MOZ) An den Kampf gegen die Oderflut von 1997 ist am Sonnabend mit einem Gottesdienst in Ziltendorf und einer Gedenkveranstaltung in Eisenhüttenstadt erinnert worden. Am 20. Jahrestag der Flut kam es zum Wiedersehen vieler Akteure, die damals Hand in Hand Schlimmeres verhinderten.

Aus dem Mund von Alt-Landrat Jürgen Schröter sprudeln die Worte wie das Wasser aus dem gebrochenen Deich heraus, als er auf die dramatischen Ereignisse vom Sommer 1997 angesprochen wird. Allein im Landkreis Oder-Spree seien damals 5000 Tonnen Kies in 2,3 Millionen Sandsäcke geschippt worden, um das Hochwasser unter Kontrolle und die Deiche stabil zu halten. "6,85 Meter stand hier am 5. Juli 1997 dran", erzählt Schröter Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonnabend beim Besuch des Pegelhäuschens in Ratzdorf - 20 Jahre später schafft es der Pegel der Oder gerade mal auf 2,06 Meter.

Schon zuvor hatte Schröter sehr anschaulich bei der Gedenkveranstaltung von Land und Landkreis in der Inselhalle Eisenhüttenstadt von den nervenaufreibenden Tagen der Oderflut berichtet und verwies Gerüchte, der Deich in Brieskow-Finkenheerd sei absichtlich gesprengt worden, um das Oderbruch zu retten, ins Reich der Mythen. "Das ist totaler Unsinn, und die, die damals dabei waren, haben gesehen, wie ich selbst erschrocken war, als das passiert ist." Der Deichbruch bei Ziltendorf sei eine seiner größten Schrecksekunden gewesen. "Die Bundeswehr hatte große Betonteile von Hubschraubern aus in die Lücke geworfen, um den Wasserfluss zu stoppen. Das war nicht möglich. Diese Betonteile sind wie Papierschiffchen aus der Öffnung herausgespült worden. Dicke Bäume wurden durch die Wucht des Wassers umgeknickt."

Gerd Rademacher von der Eisenhüttenstädter Feuerwehr ist für seine Verdienste im Kampf gegen die Flut von 1997 geehrt worden. Rademacher war zu jenem Zeitpunkt für das Materiallager auf dem Inselvorplatz verantwortlich, wo täglich bis zu 600 000 Sandsäcke gefüllt wurden.

Während in der Inselhalle die Festveranstaltung lief, glänzten davor vor allem bei Kindern die Augen. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), Wasserwacht und Wasserschutzpolizei waren unter anderem vor Ort und begeisterten die jungen Besucher ab 10 Uhr mit Mitmachangeboten. Sie konnten Sandsäcke füllen, Bälle mit einem Wasserstrahl versenken, Taucheranweisungen lernen und auf Tuchfühlung mit Rettungshunden gehen. Und wer es schaffte, verschiedene praktische und theoretische Aufgaben zu erfüllen, der konnte sich ein Helfer-Diplom mit seinem Namen ausfüllen lassen. Aber das war noch längst nicht alles. Auf dem Kanal gab es die Möglichkeit, beispielsweise mit dem THW eine kleine Bootsfahrt zu machen - natürlich nur mit Rettungswesten. Und so manch einer verbrachte am Ende mehrere Stunden auf dem Inselvorplatz und war froh, dass die jungen Helfer sich zwischendurch am Imbisswagen stärken konnten.