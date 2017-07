Martin Schulz: "Wenn ich Kanzler werde ..."

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist ein kühnes Unterfangen, an einem Sonntagvormittag im Atrium des "Willy-Brandt-Hauses" Siegeszuversicht in die Herzen allmählich verzweifelnder Sozialdemokraten zu pflanzen. Doch nichts Geringeres versucht Martin Schulz. Zuvor sorgt die Frauen-Band "Sunset Orange" "für eine entspannte Atmosphäre" auf dem "Event". SPD-Generalsekretär Hubertus Heil begrüßt Gäste wie DGB-Chef Reiner Hoffmann oder den luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn. Der habe ihm, so erzählt es Heil, einst erklärt, warum Luxemburg keinen Krieg gegen China führe. Erstens wegen grundsätzlicher Friedfertigkeit und zweitens "weil es keinen Platz für die Gefangenen gäbe".

Derart heiter eingestimmt, begrüßt das geladene Publikum den Hauptredner freundlich. Exakt 48 Minuten braucht Kanzlerkandidat Martin Schulz für seinen Zukunftsplan. Immer wieder kommt er in seiner Rede zu dem Schluss, Deutschland könne mehr, und viele Sätze beginnen mit der Floskel: "Wenn ich Kanzler werde".

Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass aus all den auf 35 Seiten zusammengefassten visionären Vorstellungen wirkliches Leben wird. Zunächst aber blickt Schulz in die Vergangenheit und stellt fest, dass es immer dann, wenn es galt, gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen und zu gestalten, Sozialdemokraten an der Spitze des Landes standen. Da wir wieder "einen grundlegenden Zeitenwechsel erleben", soll nun auf Brandt, Schmidt und Schröder ein Kanzler Martin Schulz folgen. Und der will, wie schon seine SPD-Vorgänger, "ein modernes Deutschland und ein erneuertes Europa schaffen". Zum Beispiel durch die Digitalisierung. Bei der Deutschland nicht führend sei. Das habe sogar Angela Merkel eingeräumt. Aber mit diesem "Stillstand" soll es vorbei sein. Schulz will sich unter anderem unverzüglich den Staat vornehmen. Der müsse künftig ständig Online sein. "24 Stunden. Rund um die Uhr." Dass Bund und Länder Entsprechendes für ihre Behörden schon beschlossen haben, bleibt unerwähnt.

Laut Zukunftsplan werden Frauen und Männer endlich wirklich gleichberechtigt sein. Familie und Beruf sind dann nicht mehr "doppelte Last, sondern doppelte Freude". Weil sich immer mehr Menschen fragen, ob es ihren Kindern noch so gut gehen wird, wie es ihnen selbst geht, müssen Straßen, Brücken und vor allem Schulen saniert werden. "Deshalb wollen wir eine Investitionsverpflichtung einführen", sagt Schulz. Gewissermaßen als Gegenstück zur Schuldenbremse. Und natürlich ist Bildung wichtig. "Wir werden der bildungspolitischen Kleinstaaterei ein Ende machen", verspricht er. Auch dass er sich bei der EU für die Förderung deutscher und europäischer Unternehmen verwenden will, um "staatlich subventionierten Industrien" etwas entgegenzusetzen.

Alles in allem habe er festgestellt, dass die Menschen ihrem Staat oft "in vielerlei Hinsicht voraus" sind. Und deshalb will Schulz "Staat und Realität wieder zusammenführen". Wenn er Kanzler wird.