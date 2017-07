Ins Sportlerheim zweimal eingebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Klein-Mutz (GZ) Unbekannte sind am Freitag zwischen 21.30 und 23.30 Uhr über ein Fenster in das Sportlerheim des SG Klein-Mutz eingedrungen. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten sicherten diverse Spuren. Ob etwas gestohlen wurde, stand nicht fest. Am Samstagmorgen um 09.45 Uhr meldete dann jemand, der zutrittsberechtigt ist, einen erneuten Einbruch in das Sportlerheim, so die Polizei weiter. Die Täter kamen demnach das zweite Mal über dasselbe Fenster ins Haus. Sie stahlen hochprozentigen Alkohol. Es entstand nun insgesamt ein Schaden in Höhe von 1 000 Euro.