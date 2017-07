Mit Disziplin und Spaß dabei

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Jugendfeuerwehren der Region haben am Wochenende Ausbildungslager und andere Aktivitäten durchgeführt. Trainiert wurde in Neubrück, Kehrigk, Lieberose, Lindenberg und anderen Orten.

Am Jugendfeuerwehrlager der Gemeinde Rietz-Neuendorf in Neubrück haben Teams aus Alt Golm, Herzberg, Neubrück, Glienicke und der polnischen Partnergemeinde Jerzmanowa teilgenommen.

Freitagnachmittag war Anreise, Aufbau und Begrüßungsaappell. Sonnabendmorgen ging der erste Wettkampf los. In einer Art Stationsbetrieb wurden grundlegende Techniken der Feuerwehr jugendgerecht vermittelt und durch entsprechende Situationen durchgespielt. Sechs Stationen waren zu bewältigen. Unter dem Motto "Geschicklichkeit" galt es, einen Turm aus Holzklötzen aufzustapeln. Weitere Stationen waren "Erste Hilfe", sowie "Knoten und Stiche". Außerdem gab es die "Gruppen-Stafette" mit Hindernislauf, Knotentechnik, Schlauch ausrollen und koppeln. Ein Stand befasste sich mit Wissensfragen rund um die Feuerwehr. So wurde zum Beispiel gefragt, wie stark eine Löschgruppe ist und aus welchen Aktiven sie besteht.

Sonnabendnachmittag gab es einen Orientierungslauf. Anschließend eines der Highlights: Eine Person wurde per Schlauchboot aus dem Werlsee gerettet: Diese realitätsnahe Simulation spielten die erwachsenen Mitglieder der Feuerwehr durch. Anschließend durften die Jugendlichen so lange sie wollten mit dem Schlauchboot mitfahren. Abends wurde gegrillt und gemütlich zusammen gesessen. Sonntagmorgen wurden die Zelte abgebaut und die Sieger geehrt. Platz eins (mit der geringsten Fehlerzahl von 8) erzielte das Team aus Neubrück gefolgt von den Teams aus Alt Golm (11), Glienicke (14), Herzberg (16) und Jerzmanowa (19).

Die Frauen der Kameraden der Kehrigker Freiwilligen Feuerwehr hatten am Sonnabend mit Nudeln, Tomatensoße und Jägerschnitzel für 60 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren alles richtig gemacht. Mit zehn Wertungsstationen zu Kenntnissen und Fertigkeiten, die angehende Helfer bei Bränden und Unfällen haben müssen, vielen Spiele zwischendurch und Übernachtung in zwei großen Zelten fand in Kehrigk das Feuerwehr-Jugendcamp der Stadt Storkow statt. Den Plan dafür hatte die Stellvertretende Stadtjugendwartin Karoline Dreier von der Freiwilligen Feuerwehr Görsdorf aufgestellt. Sie achtet darauf, dass die Aufgaben von Jahr zu Jahr wechseln. Für Detlef Angerhöfer, den Stadtjugendwart, wiederum ist es wichtig, dass die Wettbewerbsstationen immer im Dorf verteilt sind, "damit die Kinder dabei auch die anderen Ortsteile kennenlernen".

Zum zweiten Mal hintereinander allerdings gab es die Station "Löschhaus", "denn sie kommt besonders gut an", hat Detlef Angerhöfer beobachtet. Das puppenstubenartige Haus, in dem Brände dargestellt werden können, ist eine Leihgabe aus Luckau. Bei jeder Aufgabe konnten die Gruppen zehn Punkte bekommen. 344 Punkte erreichten die Mannschaften Groß Eichholz, Bugk, Schwerin, Selchow und Görsdorf, 341 Punkte Kehrigk sowie 324 Punkte Görsdorf, Philadelphia und Alt Stahnsdorf I.

Die Jugend-Abteilungen der Feuerwehren von Beeskow und der Gemeinde Lindenberg haben am Wochenende in Lindenberg ein gemeinsames Ausbildungslager durchgeführt.

Die Jugend-Feuerwehren des Amts Lieberose/Oberspreewald haben am Sonnabend einen Präventionstag mit vielen Partnern und Aktionen am Schloss Lieberose durchgeführt. Ziel war, Jugendliche auf Gefahren aufmerksam zu machen. Dies geschah in Form eines Stationsbetriebs. Die Kreisverkehrswacht Dahme-Spreewald informierte über Suchtprävention, inklusive alkoholfreier Cocktails. Der Rettungsdienst der Johanniter präsentierte seinen eigenen Rettungswagen, die Feuerwehr Lieberose war mit einem Riesen-Jenga-Spiel vor Ort.