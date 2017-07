Drei Kradfahrer leicht verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Oberkrämer (OGA) Ein 29-jähriger Honda-Kradfahrer befuhr am Sonnabend gegen 21.30 Uhr mit einer 26-jährigen Mitfahrerin die Abfahrt der Bundesautobahn A10 an der Anschlussstelle Oberkrämer in Richtung Autohof. Er rutschte in der Abfahrt aufgrund regennasser Fahrbahn nach links und stürzte. Dabei erlitten beide Personen leichte Schürfwunden. Ein dahinter fahrender 28-jähriger Motorradfahrer rutschte ebenfalls und ließ sich absichtlich fallen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch dieser erlitt Schürfwunden. Alle drei wurden vom alarmierten Rettungsdienstpersonal vor Ort ambulant versorgt. Beide Motorräder blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf 2 000 Euro geschätzt.