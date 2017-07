Eine Partei berappelt sich

artikel-ansicht/dg/0/

Bislang hat es der Lausitzer geschafft, Ruhe in den Landesverband zu bringen. Es sieht danach aus, als würde dies auch in den nächsten Jahren anhalten. Die personellen Weichen dafür sind mit der Vorstandswahl vom Wochenende gestellt. Die CDU hat in den vergangenen Monaten ein brauchbares Nahverkehrskonzept vorgelegt und mit ihrer Kritik an der Polizeireform Recht behalten. Nun setzt sie auf das Volksbegehren gegen die Kreisreform und versucht darüber hinaus, ihr soziales Profil zu schärfen.

Noch sind die Landtagswahlen 2019 in weiter Ferne und die Sozialdemokraten scheinen als stärkste Kraft im Land nicht gefährdet zu sein. Aber die Art und Weise, wie die stärkste Oppositionspartei ihre Hausaufgaben macht, nötigt Respekt ab, und das könnte sich in zwei Jahren auszahlen. Ulrich Thiessen