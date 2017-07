Open Air mit fünf Jugendbands

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Höhepunkt des diesjährigen Schwedter Musikfestivals POTY (Passion of the Young) war die Berliner Band "Von wegen Lisbeth". Mit etwas Glück hatten die Veranstalter - drei Schwedter Jugendklubs - die stark gefragte Gruppe für den Auftritt in der Uckermark schon frühzeitig buchen können. Das vierte POTY-Festival auf der Waldsportanlage vereinte insgesamt fünf Bands aus ganz Deutschland. Neben "Von wegen Lisbeth" spielten die "Killerpilze", "Fuck art, let's dance!" und "Neufundland". Den Auftakt machten die Lokalmatadoren von "COS" (Characters of Sun) aus Schwedt. Allen gemeinsam: Die meisten Bands sind einst als Schülergruppen an Gymnasien oder anderen Schulen gegründet worden und hatten später Erfolg mit Rock, Pop und Indie.