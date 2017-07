Ein Party-Tag wie aus dem Bilderbuch

artikel-ansicht/dg/0/

Nachdem der Veranstalter im Vorjahr bei magerer Beteiligung am traditionellen Spaßwettbewerb doch etwas traurig war, löste die Einladung im Jubiläumsjahr wieder einen Starter-Boom aus: Zwölf Männer-, acht Frauen- und neun Mixed-Besatzungen wetteiferten jeweils im Trio um Sieg und Platzierungen, gute Zeiten und attraktive Preise.

Nach einem ausgeklügelten Regatta-System waren alle mehrfach gefordert - bis zu viermal war der anstrengende Parcours zu absolvieren. Er war in seinem Ablauf gegenüber den Vorjahren etwas geändert worden. Wegen des zeitgleichen Polo-Turniers standen die Tore als Ballwurf-Ziel nicht zur Verfügung - "zusätzliche hätten wir vom Wannsee holen müssen", meinte Gerhard Bowitzky, der auch diesmal mit vollstem Enthusiasmus als Regattasprecher durch den Nachmittag führte.

So war der Ball auf der Hintour in einem Rettungsring abzulegen und auf der Rücktour wieder einzusammeln. Was so simpel klingt, stellte sich dann teilweise als große Schwierigkeit heraus, weil die Boote mehrfach nicht auf Kurs gehalten wurden. Einige Teams konnten auch das Gleichgewicht nicht so richtig halten und machten nach dem Kentern mit dem kühlen Nass des Kanals Bekanntschaft.

Besonders auffällig im Starterfeld: viele herausragende Kostümierungen. Eine "unabhängige Jury" schaffte es trotzdem, die allerschönste Verkleidung auszu-machen: die der Leipa-Schlümpfe im Mixed-Wettbewerb, die letztlich als Regatta-Zweiter auch sportlich von sich hören ließen. Bezwungen wurden sie lediglich von der Besatzung "Molche 2" (Antje Hoffmann, Erik Pirscher, René Erkert) - ihre Firma MVL hatte gleich vier Teams in die Regatta geschickt und damit die Papierfabrik Leipa (3) auch quantitativ knapp hinter sich gelassen.

Ein grandioses Finale fuhren die "Kampfküken" aus dem Eishockeyverein Flemsdorfer Haie. Mit ihren knapp 1:20 min lieferten Mandy Scheibner, Nancy Blume und Sandra Faust das zweitschnellste Rennen des gesamten Nachmittags und ließen der Besatzung vom Titelverteidiger "Marvelinos" keine Chance.

Blieb noch der Männer-Endlauf, der mit einem Rennabbruch begann: Im Boot des "ASK" mit ehemaligen Strategen des Ruderclubs (Marko Roscher, Olaf Troitsch, André Rußbült) brach gleich nach dem Startsignal ein Paddel - Neustart! Leipa und MVL, bei den Mixed-Team und im Kostümwettbewerb bereits Tagessieger, mussten sich letztlich klar geschlagen geben, weil es auch hier einige Steuerprobleme auf dem Wasser gab.

Aufgepeppt war diesmal das sogenannte VIP-Rennen: Die Kultur (Uckermärkische Bühnen) forderte die obligatorische Konkurrenz aus Kultur und Politik mit den Besatzungen "Peter Pan" und "Luther" gleich doppelt heraus. Da fühlte sich der Wassersport-Vorstand angestachelt und stellte ebenfalls ein Boot. Und tatsächlich: Sandra Kiesow, Romy Gräfe, Jörg Bosse und Vereinschef Volker Englert siegten im Finale knapp vor der Wirtschaft (Eckhard Kurth, Rainer Göllnitz, Josef Maily, Kai-Uwe Zenke) und "Peter Pan" (Sabine Pankrath, Tabea Gabriel, Simon Mehlich, Ireneusz Rosinski).

Besonderen Applaus gab es bei einer "Senioren-Regatta": Jung gebliebene Damen und Herren im Rentenalter, die im Fitness- und Reha-Sport des Vereins Wassersport regelmäßig etwas für ihre Gesundheit tun, zeigten mit großartigem Einsatz, dass sich dieses regelmäßige Training absolut lohnt. Den Gegenpart dazu stellte der kleine Kita-Wettkampf dar. Sprösslinge aus den Einrichtungen "Kinderwelt", "Oderspatzen" und "Andersen" demonstrierten, wie viel Spaß sie an der Bewegung haben. All dies und vieles mehr im Wassersportzentrum trug zum Party-Tag wie aus dem Bilderbuch bei, der mit der abendlichen Open-air-Geburtstagsfeier ausklang.