Testspiel-Auftakt endet mit 1:7-Pleite

Seelow (MOZ) Die Bäume werden für Victoria Seelow in der anstehenden dritten Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord fraglos nicht in den Himmel wachsen. So, oder zumindest so ähnlich, lautete die Erkenntnis von Übungsleiter Sebastian Jankowski nach der 1:7-Heimschlappe gegen den BFC Dynamo, mit der die Victorianer am Freitag die Saison 2017/2018 einläuteten. Die Elf von Ex-Profi René Rydlewicz benötigte nach dem Anpfiff des Unparteiischen Justin Weigt (Zossen) exakt elf Minuten bis zur Führung. Rufat Dadasov traf zum 1:0. In der Folgezeit bot Victoria durchaus Paroli, ohne jedoch echte Torgefahr auszustrahlen. Aber auch der BFC bekleckerte sich nicht mit Ruhm. Selbst einen Foulelfmeter vergaben die Gäste. Dadasov scheiterte mit einem Foulelfmeter an Rafal Lopusiewicz (29.). Doch dann schraubten die Berliner durch Joey Breitfeld (38.) und Salomon Okoronkwo das Resultat bis zur Pause auf 3:0.