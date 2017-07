Imponierender Auftritt sichert Zech den Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Altglietzen (MOZ) Mit einer imponierenden Vorstellung gewann Roland Zech vom RFV Gamensee am Sonnabend in Altglietzen den Kutschen-Kreismeistertitel der Pferde-Zweispänner. Mit Kampfgeist und einer starken Aufholjagd sicherte sich Münchehofes Kerstin Dallmann den Titel der Pony-Zweispänner.

Wenn auch das Fahrerfeld in den vier Wettbewerben in diesem Jahr nicht ganz die Starterzahlen der Vorjahre erreichte, so tat das den gezeigten Leistungen keinen Abbruch. Auf das größte Zuschauerinteresse stieß einmal mehr das Geländefahren. Besonders das Durchfahren des Wasserhindernisses lockte die Fans, die die spektakulären Durchquerungen hautnah verfolgten.

Allerdings legte Zech den Grundstock in der ersten Disziplin, der Dressur. "Wer aus der Dressur als Sieger herauskommt, der muss schon ganz dicke Böcke schießen, um noch den Titel zu verlieren", sagte Uwe Kollath, der nach der filigranen Disziplin das Feld der Zweispänner der Ponys anführte. Und der Altglietzener Vereinschef muss es ja wissen, verpasste er doch vor zwei Jahren den bereits sicher geglaubten Titelgewinn mit einem groben Schnitzer, als er ein Hindernis einfach links liegen ließ. Dementsprechend umsichtig ging er diesmal ans Werk. Der gelungenen Dressur ließ er eine ordentliche Geländefahrt folgen. Doch im abschließenden Kegelfahren durch die zehn Hindernisse erlebte Kollath dann sein persönliches Waterloo. Mit drei Fehlern zog er im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kerstin Dallmann den Kürzeren und musste sich mit dem Vizetitel begnügen.

Mächtig Pech indes hatte Kollaths Vereinskollegin Mandy Schönbrunn mit Asterix in der Abteilung Pferde-Einspänner. Als Führende aus der Dressur kommend, vergaß Schönbrunn nach komplett absolvierter Geländefahrt, über die Ziellinie zu fahren. Disqualifikation lautete die ernüchternde Richterwertung für die Altglietzenerin. Eine knappe halbe Stunde nach dem Lapsus hatte sie jedoch ihr Lachen, das ihr zuvor verständlicherweise abhanden kam, wiedergefunden und ging der Parcoursmannschaft beim Kegelfahren zur Hand. Die unverhoffte Gunst der Stunde nutzte Thomas Sydow mit Amina. Sydow absolvierte mit der Stute seinen ersten Wettbewerb überhaupt. Und das mit Erfolg. Das Altglietzener Duo gewann auf Anhieb den Kreismeistertitel der Einspänner der Pferde.

Bei den Zweispännern der Pferde legte Roland Zech einen imponierenden Start-Ziel-Sieg hin. Jim und Beam, die Nachfolger der beiden großartigen Kutschenpferde Brunow und Heckelberg, erwiesen sich mit ihrem Fahrer als das eingespielteste Team. Mit Harmonie und Können begeisterten Lenker und Pferde das fachkundige Publikum und feierte die Kreismeisterschaft 2017 der Zweispännerpferde. Vizemeister wurde Münchehofes Jörg Pascher.