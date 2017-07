Radler überreichen 2000 Euro an Partnerstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Die Freizeitsportler waren am Donnerstag in Bad Freienwaldes Partnerstadt gestartet. Da lagen 420 Kilometer vor ihnen. Noch nie zuvor hatte einer von ihnen solch eine Strecke mit dem Rad absolviert, wie Klaus-Henning Demuth, ehemaliger Bürgermeister von Bad Pyrmont und Past Präsident des Rotary Clubs, bei der Verabschiedung gesagt hatte.

Dass seine vier Mitstreiter vom Rotary Club und ihre Sportsfreunde wohlbehalten ankamen, lag vor allem an der guten Vorbereitung und dem guten Sitzfleisch. Wenngleich jeder von ihnen froh war, vom Rad steigen zu können. Zirka 140 Kilometer radelten Klaus-Henning Demuth, Carsten Alnor, Dieter Boldt, Ludwig Güse, Karsten Schaper, Werner Meinberg, Theodor Thiele und Hans-Georg Silber täglich. Von Bad Pyrmont aus ging es bis Fallersleben, am nächsten Tag von dort aus bis Rathenow. Und am Sonnabend erreichten sie nach exakt 155,87 Kilometern ihr Ziel. Im Gepäck hatten sie einen Spendenscheck über 2000 Euro, genau die Hälfte dessen, was während ihrer Benefiz-Rad-Tour "Biking for Help" zugunsten unverschuldet in Not geratener Senioren zusammengekommen war. Ralf Lehmann freute sich riesig und bedankte sich für diese tolle Aktion.