Hautarzt verzweifelt gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589307/

Die kleine Sandra (Name geändert) kam Anfang Juni zur Welt, wie ihre Mutter berichtet. Der Kinderarzt stellte bei ihr einen Hautausschlag fest. Als Ursache vermutete er eine allergische Reaktion und überwies die Mutter mit ihrem Säugling daher zu einem Hautarzt, einem Dermatologen.

"Meine Tochter hat rote Pickelchen vom Kopf über den Hals bis zum Brustbereich, auch ihre Kopfhaut ist davon betroffen", beschreibt die Mutter die Symptome. Vom Facharzt erhoffte sie sich, dass die Ursachen für die Hautreaktion gefunden werden.Allerdings hatte die Mutter Probleme, einen Hautarzt zu finden, wobei sie es im Bernauer als auch im Eberswalder Bereich versuchte. Allerdings ohne Erfolg. Wie sie berichtet, bekam sie wiederholt die Auskunft, dass neue Patienten gegenwärtig nicht aufgenommen werden können.

In einem sozialen Netzwerk erhielt sie schließlich die Empfehlung für eine Praxis in Berlin-Pankow. Dort hatte sie Erfolg, wurde aufgenommen und erhielt einen Termin. Allerdings muss sie mit ihrer Tochter bis zum Berliner U-Bahnhof Vinetastraße fahren. Sie rechnet für eine Fahrt allein mit anderthalb Stunden. Die Wartezeit in der Praxis noch hinzugerechnet, sei sie mit ihrer Tochter über Stunden unterwegs.

Dass sich die Versorgung mit Fachärzten in Brandenburg mitunter schwierig darstellt, ist bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) nicht neu. Die Situation im Hautarztbereich sei aber im Barnim nicht so schlecht, sagt Sprecher Christian Wehry - zumindest im Vergleich zu anderen Regionen und bezogen auf die Einwohnerzahl. So gibt es in Bernau zwei Hautarztpraxen sowie in Panketal, Finowfurt und Eberswalde jeweils eine. Rein rechnerisch kommt der Barnim damit auf einen Versorgungsgrad von 116 Prozent. Dabei gilt die 110-Prozent-Marke als wichtige Grenze. Denn in den Regionen, die diese Marke nicht erreichen, können noch zusätzliche Arztpraxen zugelassen werden. In den anderen gilt die Versorgung - bezogen auf die Bevölkerungszahl - als ausreichend.

Dies ist nicht in allen Bereichen der Fall. So schneidet Bernau in der Allgemeinmedizin (Hausärzte) mit 91,6 Prozent recht schlecht ab (Stand Ende 2016). Eberswalde, Strausberg, Seelow und Beeskow liegen mit knapp 100 bis 117 Prozent deutlich darüber. Es gibt aber auch Orte mit einem noch ungünstigeren Versorgungsgrad wie Neuenhagen (81 Prozent) und Schwedt (86 Prozent).

Grundlage für die Ermittlung des Versorgungsgrades ist die Bedarfsrichtlinie, die vom gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt wird. Wenn Patienten Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Facharzt haben, empfiehlt Christian Wehry, zunächst das Gespräch mit dem Hausarzt zu suchen. Dann könne - sofern noch nicht geschehen - abgeklärt werden, wie dringend ein Facharzt hinzugezogen werden muss. Für die Facharztsuche steht auch das Internet zur Verfügung (www.kvbb.de). Dort werden bezogen Regionen alle Praxen angegeben.

Dass Patienten mit akuten Problemen vom Arzt weggeschickt werden, sei kaum vorstellbar, so Christian Wehry. Allerdings sollte bei vollen Wartezimmern auch akzeptiert werden, dass kein Patient zulasten eines anderen vorgezogen werde.

Ein Aufkleber mit einem Zahlen- und Buchstaben-Code auf der Überweisung sei ein Hinweis für die Dringlichkeit. In diesen Fällen gehe auch der überweisende Arzt von einer möglichst zügigen weiteren Behandlung aus. Für den Patienten bedeute dies, dass er die seit anderthalb Jahren bestehende Terminservicestelle der KVBB nutzen kann. Unter der Telefonnummer 0331 98229989 ist sie zu bestimmten Servicezeiten zu erreichen. Sie soll innerhalb von einer Woche einen Facharzttermin für die nächsten vier Wochen vermitteln. Diese Vorschläge können sich allerdings auch auf weiter entfernte Praxen beziehen.