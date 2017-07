Vergnüglicher Schulunterricht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589309/

Das blaue Fass implodierte am Sonnabendnachmittag mit einem gewaltigen Knall, nachdem Sarah Ziegler und Tobias Happe von der Showtruppe Physikanten & Co. aus Witten, Nordrhein-Westfalen, in ihm erst Wasser zum Kochen gebracht und den entstandenen Dampf schließlich mit kaltem Wasser aus zwei Gießkannen abgekühlt hatten. "Wir haben so ein Vakuum erzeugt", erklärte Tobias Happe den Effekt. Es sei das Ansinnen der Firma, vermeintlich schwere Wissenschaft leicht und vergnüglich zu präsentieren, fügte Sarah Ziegler hinzu. Das Duo schaffte es, physikalische Phänomene wie Magie erscheinen zu lassen.

Von einem derart spannenden Unterricht dürften die vielen Schülerinnen und Schüler nur geträumt haben, die in dem Gebäude ein- und ausgegangen sind, das Ende des 19. Jahrhunderts als Höhere Töchterschule errichtet worden war. Der Backsteinbau hat eine Ära als Berufsschule hinter sich und ist vielen Eberswaldern noch als Standort der Realschule bekannt, die 2007 geschlossen wurde. Im August 2014 war das Haus nach einem alles in allem 8,5 Millionen Euro teueren und zwei Jahre dauernden An- und Umbau seiner neuen Bestimmung als Bürgerbildungszentrum übergeben worden. "Hier wird sich Eberswalde treffen und auch die Region", hatte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski zur Eröffnung vorausgesagt - und er sollte recht behalten, wie die Statistik belegt: 2015 gab es bei 308 Veranstaltungen etwa 8000 Besucher, 2016 bei 395 Veranstaltungen etwa 10 000 Besucher. "Und in diesem Jahr setzt sich dieser Trend fort", gab Martin Krause zu Protokoll, der seit zwei Jahren als Koordinator im Bürgerbildungszentrum eingesetzt ist. Zu den Erfolgsreihen im Haus zählen das Kopfkino, das sich anspruchsvollen Filmen widmet, und der "Schlaue Donnerstag" mit Vorträgen zu den unterschiedlichsten Themen.

Im Haus sind die Kita "Haus der kleinen Forscher", die Stadtbibliothek, die Verbraucherzentrale, die Akademie 2. Lebenshälfte, das Eltern-Kind-Zentrum Stadtmitte, die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Barnim.Uckermark, das Barnimer Netzwerk für Fachkräftesicherung, die Koordinierungsstelle gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz sowie die Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg zu finden und befruchten sich in ihrer Arbeit gegenseitig.

"Es gab ja anfangs Skeptiker. Aber wenn ich sehe, wie stark das Bürgerbildungszentrum inzwischen angenommen wird, weiß ich, dass wir uns damals richtig entschieden haben", blickte der Bürgermeister inmitten des Sommerfest-Trubels zurück. Er sei überzeugt, dass es auch noch gelingen werde, einen neuen Pächter für das leerstehende Café zu finden.

Drei Wissensshows hat die Truppe "Physikanten und Co." am Sonnabend im großen Saal abgeliefert - und dabei ihr Publikum zum Schmunzeln, Staunen und Grübeln gebracht.

Wer es ruhiger haben wollte, konnte in 16 Schaukästen etwa 1000 Käfer bestaunen, die alle zur Sammlung von Hermann Diener aus Biesenthal gehören. "Käfer sind die Edelsteine der Natur", schwärmte der Rentner, der sich für die Welt der Insekten begeistert, seit er als Zwölfjähriger in einem Ameisenhaufen einen toten Hirschkäfer entdeckt hat. Seine Schau kann im Bürgerbildungszentrum noch bis zum 29. Juli besichtigt werden.

Der Beratungsraum der Verbraucherzentrale glich einem Labor. Silke Vollbrecht und Harald Gräfe luden die Besucher des Sommerfestes dazu ein, Bakterien, Viren und Keimen auf die Spur zu kommen. "Wir nutzen die Gelegenheit, für Hygiene in allen Lebenslagen zu werben", sagte die Verbraucherschützerin. Es sei das A und O, sich gründlich die Hände zu waschen, ergänzte ihr Kollege. Ein von ihnen aufgebautes Experiment verdeutlichte dies auf drastische Weise.