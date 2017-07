Linke macht sich Mut zur Wahl

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Wir lassen uns nicht klein machen" - das betonten sowohl Kreisverbandsvorsitzende Bettina Fortunato als auch Kerstin Kühn, die als Direktkandidatin im Wahlkreis Südlicher Barnim/Märkisch-Oderland antritt. Trotz der demonstrativen Geschlossenheit der Reihen im Kreisverband wurde auch zur Gesamtmitgliederversammlung im Kreiskulturhaus Seelow spürbar, dass ein Teil der 619 Mitglieder noch längst nicht so für die Kandidatin "brennt", wie sie es sich wünscht. Und umgekehrt sieht die Kandidatin durchaus kritisch, was die Linke in der Regierungsverantwortung mitträgt. "Ich befürchte, dass die Zustimmung zur Kreisgebietsreform für den Bundeswahlkampf nicht so gut ist", machte sie deutlich. Natürlich gab es sofort die Gegenrede, dass die Linke zu ihren Koalitionsvereinbarungen mit der SPD stehen müsse. Und natürlich erklärte Kerstin Kühn, dass sie das respektiere. "Ich wollte allerdings auch deutlich machen, dass diese Position dann auch klarer begründet werden muss", sagte sie auf MOZ-Nachfrage.

Versammelte Linke: Das Hoffest in Seelow am 18. August werde den Auftakt zu den Friedenswochen bilden, informierte Bettina Fortunato.

Einig sind sich die Mitglieder vor allem in den grundsätzlichen Forderungen wie denen, dass es gerechter zugehen soll in Deutschland und dass die geplante Aufrüstung völlig unnötig sei. Rund 70 Milliarden Euro würden für mehr Waffen ausgegeben. Geld, das sinnvoller eingesetzt werden könnte. Wobei ein Redner die Idee hatte, statt dessen eine Magnetschwebebahn von Moskau bis Madrid bauen zu lassen, um Arbeitsplätze zu schaffen.

Scharf setzte sich Kerstin Kühn auch mit der SPD auseinander, so dass es als wenig wahrscheinlich erschien, dass die beiden roten Parteien das selbe meinen, wenn sie mehr Gerechtigkeit einfordern. Sie werde für eine Stärkung des öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentums eintreten, für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und für die nun endlich durchzusetzende Lohngleichheit für Frauen.

Als regelrecht skandalös bezeichnete die Kandidatin die in jüngster Zeit wieder häufiger gehörte Forderung, dass die Linke aus den Parlamenten gedrängt werden soll. "Es wäre an der Zeit dafür zu sorgen, dass die AfD nicht in die Parlamente kommt und aus denen fliegt, in denen sie ist", erklärte Kerstin Kühn.

Kritik an der rot-roten Landespolitik kam aber nicht nur von der Direktkandidatin. Emil Ehler aus Strausberg warb zum Beispiel für den Verein "Mehr Demokratie Berlin-Brandenburg". Brandenburg sei ein Land, in dem die direkte demokratische Mitbestimmung es am schwersten habe, erklärte er dazu. Und das unter den Bedingungen einer rot-roten Mehrheit. Selbst in Bayern haben die Bürger bessere Mitgestaltungsmöglichkeiten als in Brandenburg. Er lud die 60 Delegierten ein, sich auf Unterschriften-Listen einzutragen. Unter anderem zu Themen wie Altanschließer-Entschädigung wünschen sich die Mitglieder mehr Mitbestimmung im Land.