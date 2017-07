Pralles Leben statt Theorie

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am Sonnabend hatte der Kreis-Kinder- und Jugendring mit einem Familienfest den Abschluss eines Projektes gefeiert. Die Initiatorin, Maxi Pfeiffer-Barth, die ein Migrationsprojekt für Jugendliche geleitet hatte, hatte die Idee. "Was nutzen Seminare und wie erfahren die Menschen von unserer Arbeit, wenn wir nur unter uns diskutieren? Nein, ich will eine lebendige Flüchtlingsarbeit. Was ist da besser als ein Fest, um die schutzsuchenden Jugendlichen zu integrieren?" Um das umzusetzen, hatte sie viele Hebel in Bewegung gesetzt. 13 weitere Vereine zum Fachsimpeln eingeladen, die Stadt Strausberg für diese Idee gewonnen. Die half mit der Bereitstellung der Stände und der Übernahme der Standgebühren.