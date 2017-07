Hannes Hähnel zum Zweiten

artikel-ansicht/dg/0/

Nach der Premiere im Vorjahr mit einer Streckenlänge von 10,6Kilometer war die 2. Auflage des Laufes ohne Grenzen - Bieg bez granic" dieses Mal als AOK-Drittelmarathon über 14,065 Kilometer ausgeschrieben. "Um die 45 Minuten werde ich benötigen", hatte der nun zweifache Sieger Hannes Hähnel vor dem Start erklärt. Auch das Anfangstempo von 3:10 Minuten für den ersten Kilometer stand für den Schaltkreis-Entwickler für Automobil-Elektronik fest. Ursprünglich wollte Hähnel mit seinem vermutlich größten Konkurrenten Felix Ledwig vom OSV Holzinger Sport Frankfurt den ersten Teil der Strecke gemeinsam absolvieren. Doch der 26-jährige Eisenhüttenstädter winkte ab. "Ich habe noch wichtigere Wettbewerbe, das ist mir zu schnell."

So war Hähnel, der in zwei Wochen bei der City-Nacht in Berlin seine im Vorjahr aufgestellte Bestzeit von 30:59 Minuten über zehn Kilometer verbessern will, vom ersten Meter an auf sich allein gestellt. Bis Kilometer Neun - also in Frankfurt - hatte der mit großem Vorsprung ständig auf Rang 2 laufende Ledwig den Vorjahressieger noch im Blick. "Er ist wahrscheinlich den ersten Kilometer noch schneller als geplant angegangen. Die Strecke war ganz schön kurvig, doch mit dem Start und Ziel im Slubicer Stadion und der einen Runde im Stadion der Freundschaft sehr schön", urteilt Ledwig.

"Den entscheidenden Vorsprung habe ich mir wohl zwischen Kilometer zwei und drei herausgelaufen, dann war ich etwas langsamer", erklärt Hähnel. Es reichte dennoch. Nach 47:42Minuten war er wieder im Ziel des 1927 eröffneten ehemaligen Ostmarkstadions, Ledwig hatte es nach 48:30 Minten erreicht. Zwar gab es auch sogenannte Nettozeiten, da nicht alle der offiziell angegebenen 351Starter gleichzeitig die Startlinie im Stadion überqueren konnten. Doch diese zählten nur für die Ränge außerhalb des Podiums.

"Eine Minute hätte es schon schneller sein können, aber ich glaube, die Strecke war etwas zu lang." 14,7 km zeigte Hähnels Messung an, bei anderen Athleten waren es 14,5. "Die Strecke ist einen Tick zu lang", bestätigte auch der für den MSV Tripoint Frankfurt startende Neuzeller Christian Kiele. Dennoch war der 37-Jährige völlig zufrieden. "Ein schöner Lauf, auch durch die vielen Zuschauer. Am Anfang war ich Sechster oder Siebter und habe mich noch in der Gesamtwertung auf Platz 4 verbessert." Hinter dem Polen Pawel Bajran (KB Spoceni Nowa Sol/51:00) war Kiele nach 53:09Minuten eingelaufen und erhielt damit noch als Dritter der Altersklasse M30 einen Pokal.

Gesamt-20. war der Eisenhüttenstädter Torsten Ledwig (57:47) und dennoch ein Sieger. Er wurde als Erster der M50 geehrt. "Ab der Stadtbrücke auf dem Rückweg habe ich mich mit zwei Polen duelliert und noch mal Druck gemacht. Ein geiler Lauf. Für zwölf Euro Startgeld Pokal, Medaille, Funktionsshirt und dazu noch Verpflegungsmarken, die haben hier sehr viel geboten", erklärte Ledwig, der in der Tat acht Sekunden Vorsprung auf seinen größten Konkurrenten in der Altersklasse hatte.

Schnellste Frau war die 39-jährige Polin Aleksandra Kazubowska aus Gorzow in 1:06:01 Stunden vor der 37-jährigen Adriana Valdes Gutierrez aus Bad Belzig (1:07:13) und der 25-jährigen Kamila Kowalczyk aus Lemierzyce (1:07:16). Zwar war die Bernauerin Ines Sobotta (W30) vom AOK-Laufklub mit ihr zeitgleich und hatte die um 17Sekunden bessere Netto-Zeit, doch die zählte nicht. Trösten konnte sie sich mit dem Pokal als Altersklassen-Dritte und mit dem Sonderpokal als beste Deutsche. "Wann hat man schon mal einen Wettbewerb in zwei Ländern? Das Laufen über die Stadtbrücke ist ein besonderes Erlebnis."

Das fand auch Gudrun Frey, Präsidentin des Frankfurter Stadtsportbundes. Fleißig hängte sie den ankommenden Läufern - 312 waren klassiert - die ansprechend gestaltete Medaille um den Hals. Ob es mit Start und Ziel in Slubice bleibt oder vielleicht mal die Frankfurter im Stadion der Freundschaft Gastgeber sind, soll noch beraten werden. Auf alle Fälle fanden viele deutschen Starter das Fluidum im historischen Ostmark-Stadion und die Siegerzeremonie mit dem Spielmannszug sehr ansprechend.