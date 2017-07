Neustart bei Abstimmung für Spielplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Internet-Abstimmung für die Fanta-Spielplatz-Initiative, an der sich auch der Kinderspielplatz in der Paulinenhofsiedlung beteiligt, musste nach technischen Problemen am Donnerstag neu gestartete werden. Da es nicht allen Personen gleichermaßen auf den unterschiedlichen Kanälen möglich sei, für ein Projekt abzustimmen, wurden die bisher abgegebenen Stimmen gelöscht und somit die Chancengleichheit für die Teilnehmer hergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.