Die Tragödie wirkt nach

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Selbst nach zwanzig Jahren kommen Emotionen hoch, wenn man sich die Erinnerungen an das sogenannte Jahrhundert-Hochwasser an der Oder vor Augen ruft. Die abgesoffene Ziltendorfer Niederung, in der kein Keller trocken blieb und wo das Wasser Schäden in Millionenhöhe angerichtet hat.