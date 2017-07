Hindernis-Europameisterin Krause siegt - Holzdeppe Zweiter

artikel-ansicht/dg/0/

Rabat (dpa) Mit einem Sieg gegen starke afrikanische Konkurrenz hat sich Hindernislauf-Europameisterin Gesa Felicitas Krause drei Wochen vor der Leichtathletik-WM glänzend in Szene gesetzt. Beim Diamond- League-Meeting in Rabat gewann die 24-Jährige ein flottes Rennen in 9:18,87 Minuten.