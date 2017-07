Brandenburg als Kraftquelle

artikel-ansicht/dg/0/

Wo anfangen? Bei den atemberaubenden Tönen Sören Gundermanns, der die Preisverleihung am Sonntag in Neuhardenberg musikalisch begleitet und damit um eine Kunstform bereichert? Bei der jüngsten Preisträgerin Christiane Bergelt (34) und dem ältesten Preisträger Thomas Rother (80), die sich an ihrer jeweiligen Auszeichnung als "Energie-Lieferant" für die Zukunft so freuen, dass sich kaum jemand gewundert hätte, wären sie gleich zur künstlerischen Tat geschritten? Bei den sensiblen Porträtfilmen von MOZ-Redakteurinnen Kathrin Busch und Inga Dreyer, die in wenigen Minuten die Aura eines Künstlers so erfassen, dass bei der anschließenden Verleihung der Preise durch MOZ-Chefredakteur Frank Mangelsdorf bereits ein persönliches Band zwischen Künstlerinnen, Künstler und Publikum geknüpft ist?

Brandenburgischer Kunstpreis 2017 Heute wurde auf Schloss Neuhardenberg der Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung verliehen.

Knapp 300 Kunstpreis-Bewerbungen musste die Jury in diesem Jahr sichten, Arbeiten von etwa 70 Künstlern sind nun in Neuhardenberg zu sehen. Eva Paul, die in Perwenitz (Havelland) zu Hause ist, erhält die Auszeichnung in der Kategorie Malerei für ihre Miniaturen-Serie "Im Tal der Barke". Sophie Natuschke, deren prämierte Grafiken den Titel "No go Area" tragen, lebt in Güstebieser Loose. Und Sylvia Hagen, die ihren Wohn- und Arbeitsort in Altlangsow (beides Märkisch-Oderland) hat, wird für ihr Werk "P und A" (für Penthesilea und Achill) ausgezeichnet. Alle drei Kunstpreisträgerinnen - das machen die Filme deutlich - ziehen viel von ihrer Energie, ihrer Kreativität und der Spannung ihrer Arbeiten aus dem Leben in und mit der Natur.

Brandenburg als Rückzugsort und Kraftquelle, aber natürlich auch als Themengeber. Das passt zur Trägerin des Nachwuchsförderpreises, der in Chorin (Barnim) lebenden Malerin Christiane Bergelt. Sie erhält ein Stipendium aus den Händen von Kulturministerin Martina Münch. Sechs Monate lang wird sie nun finanziell unterstützt und zeigt sich "Feuer und Flamme" in der Vorfreude darauf.

Dass 80 Lebensjahre zwar Treppensteigen schwerer machen, aber nichts an künstlerischem Elan einbüßen lassen, zeigt an diesem Sommertag Ehrenpreisträger Thomas Rother. Als "Brückenbauer" bezeichnet ihn Laudator Dietmar Woidke. Der Ministerpräsident verleiht die Auszeichnung für ein Lebenswerk an den in Essen lebenden Rother und freut sich über die persönliche Verbundenheit zu dessen Kunst. Schließlich finden sich Rothers stählerne "Grenzrosen" seit knapp drei Jahren auch in Woidkes Heimatstadt Forst.

Vom "Superkunstjahr 2017" hat Heike Kramer, Chefin der Stiftung Neuhardenberg, in ihrer Begrüßung gesprochen und auf die derzeit stattfindende documenta in Athen und Kassel sowie Venedigs Biennale verwiesen. Wer aber wissen möchte, wie die brandenburgische Kunst sich positioniert, der ist in Neuhardenberg an der richtigen Adresse.