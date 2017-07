Trommelwirbel für ein beeindruckendes Jahrzehnt des Wassersports

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) "Lass Bilder sprechen" sagte sich der Vereinsvorsitzende Volker Englert, und gab den geladenen Gästen bei einem kleinen Geburtstagsempfang am späten Sonnabendvormittag einen kurzweiligen Einblick in die zehnjährige Entwicklung von Wassersport PCK. Er sparte dabei die Ursprünge des Vereins, im Grunde die Geschichte des Schwedter Wassersports nicht aus. Englert erinnerte nicht nur an die Ruderanfänge an der Oder Ende des 19. Jahrhunderts, sondern ging insbesondere auf die Fusion der Wassersportler von SSV PCK, Ruderclub und Rotation vor einem Jahrzehnt ein.