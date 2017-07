Derbysieg im Finale

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick (MOZ) In beeindruckend starker Frühform präsentierte sich Einheit Zepernick am Wochenende beim heimischen Datasec-Cup. Bereits am Freitagabend bekam man einen Vorgeschmack auf den ersten Spieltag der diesjährigen Kreisoberligasaison. Doch im Duell zwischen Einheit Zepernick und dem SV Biesenthal dominierte Einheit das Spiel von Beginn an und siegte verdient mit 8:1.