Erster Test als Spielgemeinschaft

Bernau (MOZ) "Mit dem Ergebnis mussten wir irgendwo schon rechnen, wenn man gegen eine Mannschaft antritt, die drei Ligen höher spielt. Zumal wir ja auch nicht alle Mann an Bord hatten", erklärt der Co-Trainer der Spielgemeinschaft Finow/Lichterfelde, Mike Dittrich, nach dem Spiel.

Trotz der 0:8-Niederlage gegen Brandenburgligist FSV Bernau, bei dem Lukas Bianchini (vier Treffer), Georg Machut (zwei Treffer), sowie die Neuzugänge Philip Januschowski und Jean-Pierre Dellarue die Treffer erzielten, zeigt man sich bei den Gästen zufrieden.

"Der erste Eindruck bisher war gut und es braucht natürlich einfach Zeit bis sich alles findet", so Co-Trainer Dittrich. "Die Jungs kannten sich vorher schon ein bisschen, aber alle haben sich mit der Aufgabe angefreundet", erzählt der Co-Trainer weiter.

Einziger Wehrmutstropfen des Spiels war das sich auf Bernauer Seite Fatih Motuk das Knie verdrehte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auf der anderen Seite verletzte sich Finows Torhüter Robert Wiebach ebenfalls am Knie. "Das Knie war vorher schon lädiert und es sieht nicht gut aus. Aber aus Lichterfelde kam ebenfalls ein Torhüter mit", berichtet Dittrich.

"Wir haben jetzt noch fünf Freundschaftsspiele bis zum Pflichtspielbeginn und in den kommenden Tagen und Wochen kommen auch einige Spieler aus dem Urlaub wieder, dann können wir gut vorbereitet in die neue Saison starten", gibt Mike Dittrich als Plan für die kommenden Wochen an.