Budapest (dpa) Nach seinem vierten Platz vom Ein-Meter-Brett steht für Patrick Hausding am Montag bei der Schwimm-WM in Budapest ein besonderer Wettkampf an. Zusammen mit Sascha Klein kämpft der 28-Jährige im Synchron-Wettbewerb vom Turm zum letzten Mal um eine Top-Platzierung.