Jobs und Lehrstellen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Donnerstag bietet die Arbeitsagentur in Beeskow (Schützenstraße 28a) von 14 bis 18 Uhr Arbeits- und Lehrstellen "zum Mitnehmen" an. Schüler, Eltern sowie alle interessierten Bürger können sich unverbindlich über aktuelle Ausbildungsplätze und Jobs informieren. Mitarbeiter der Arbeitsagentur und der Jobcenter stehen für Fragen bereit und geben hilfreiche Tipps für die Bewerbung. Auch wer unzufrieden mit seinem aktuellen Job ist, ist willkommen.